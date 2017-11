Serigne Bouba Niass, fils du Khalife de Médina Baye : " À quelques jours du Gamou, nous avons noté un manque d'eau inquiétant à Médina Baye"

L'eau ne coule plus des robinets à Médina Baye. La révélation vient d'être faite par le fils du Khalife de Médina Baye, par ailleurs président de la commission 'eau et électricité'.



Selon Serigne Bouba Niass, la situation est inquiétante à quelques petits jours du Gamou de Médina Baye." Pour l'instant, il n'y a qu'un camion citerne qui est déployé à Médina Baye et malheureusement, le chauffeur a stationné son véhicule devant mon domicile et on ne l'a plus revu depuis qu'il est venu. Nous jugeons que c'est anormal, compte tenu des préparatifs du

Mawlid".



Très remonté contre les autorités en charge de l'eau, Serigne Bouba Niass de demander des dispositifs urgents afin de juguler ces manquements avant l'arrivée massive des fidèles talibés. " Les talibés commencent à rallier petit à petit la cité religieuse. Lors du comité national en présence du ministre de l'intérieur, on a reçu beaucoup de promesses allant dans le sens de régler cette situation, mais jusqu'à présent rien n'a été fait dans ce sens. L'électricité aussi fait défaut", a conclu le président de la commission 'eau et électricité'.