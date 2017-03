Serigne Bassriou Guèye sur l'affaire Abdoul Mbaye et son épouse : " Il n'y a pas eu d'acharnement ni de traitement partial, mais il y a du faux "

Face à la presse, le Procureur de la République est revenu sur l'affaire opposant l'ancien Premier ministre devenu membre de l'opposition, Abdoul Mbaye et son épouse Aminata Diack.

Selon le Procureur, "il y a eu deux actes qui concernent un seul mariage. Abdoul Mbaye a présenté un document devant être l'acte de mariage avec séparation des biens et polygamie. Son épouse aussi Aminata Diack a présenté un acte de mariage où il est mentionné communauté des biens et monogamie. Alors j'ai eu deux actes de mariage avec des mentions différentes pour un seul mariage, donc il y'a forcément un faux. Abdoul Mbaye a crié partout qu'on a été partial ou que la Justice est manipulée, mais je vous assure que non. Quand dans un couple, il y a deux actes de mariage différents, il y a forcément un qui est faux et c'est ce que nous essayons d'élucider. Jamais Abdoul Mbaye n'a été arrêté ou privé de ses droits. Il n'y a pas eu d'acharnement ni de traitement partial dans ce dossier. Je peux même vous révéler que Monsieur Abdoul Mbaye a déposé à mon bureau une plainte contre son épouse pour faux. Alors quand celui qui traite la Justice d'être manipulée vient déposer une plainte au bureau de celui qui incarne cette justice, c'est paradoxal! Alors pour terminer avec ce point, je vous dis juste qu'il n'y a pas d'acharnement ni de traitement de faveur. Nous sommes dans un état de Droit, alors si pour un seul mariage on a deux actes, il y a du faux et nous allons l'élucider".