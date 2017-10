Serigne Bassirou Niasse (porte parole du khalife général de Médina Baye) tire sur la RTS

En marge du comité régional de développement (Crd) préparatoire du Gamou de Médina Baye, le porte parole du khalife général de Médina Baye a déploré « le manque de considération » de la Radio Télévision Sénégalaise(RTS) à l’occasion des événements organisés par la cité religieuse de Cheikh Al l’Islam dont le Mawlid.



« La Rts ne gère pas correctement les couvertures du gamou de Médina Baye. A chaque fois, elle vient en retard par rapport aux autres télévisions privées comme la 2STV et la SENTV ».



Très remonté contre l’attitude de la télévision nationale, Serigne Bassirou Niasse d’enfoncer le clou. « La Rts vient toujours la veille du gamou contrairement aux autres télévisions qui viennent bien avant le jour de Gamou. Et qui parle de cette télévision, parle du ministre en charge de l’information et de la communication, le directeur de la communication et le directeur de la RTS, Racine Talla ».



Avant de boucler, le porte parole du khalife général de Médina Baye qui répondait aux interpellations des journalistes par rapport à la prise en charge réservée à la presse durant le Mawlid, a invité les autorités de la RTS à régler cette situation pour que cette chaîne ne soit pas déclarée comme l’année dernière « persona non grata » à Médina Baye.