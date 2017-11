Serigne Babacar Mbacké Moukabaro : "Le Gamou de Médina Baye joue un rôle majeur dans l'économie de la région de Kaolack"

Le guide religieux de Touba Ndorong ( commune de kaolack), apprécie à sa juste valeur la haute portée économique du Gamou de Médina Baye. En marge d'une journée de "set-setal" qu'il a organisée à Médina Baye aux alentours de la grande mosquée, avec ses talibés et les dahiras Mame Diarra de Kaolack, Serigne Babacar Mbacké Moukabaro, est revenu sur l'organisation du Mawlid dans la cité religieuse de Baye Niass. " Nous sommes à la 6 ème édition des journées de nettoiement initiées à Médina Baye à la veille du Gamou. Nous venons de nettoyer les différentes artères, ainsi que les alentours de la grande mosquée. Je pense que Médina Baye participe beaucoup à l'économie du Sénégal notamment le Gamou qui joue un rôle majeur dans l'économie de la région de Kaolack. Chaque année, les talibés Baye viennent de partout en l'occurrence hors du Sénégal c'est-à-dire du Nigéria, de la Gambie, du Niger, du Mali, etc... , en vue de répondre à l'appel du Khalife général Cheikh Ahmed Tidiane El Hadj Ibrahima Niass et de l'imam de la grande mosquée, Cheikh Ahmed Tidiane Alioune Cissé". C'est pourquoi, Moukabaro de lancer un appel à l'endroit de l'ensemble des chefs religieux pour que les relations fraternelles entre les différentes familles religieuses du Sénégal puissent être consolidées pour le plus grand plaisir de leurs prédécesseurs. En ce qui concerne son initiative, le guide spirituel a promis de la pérenniser afin d'entrer davantage dans les bonnes grâces de son ami, l'imam de la grande mosquée, Cheikh Ahmed Tidiane Alioune Cissé.