Série de meurtres au Sénégal : Le président Macky Sall sort le bâton

Depuis quelques temps, le Sénégal connait une recrudescence de crimes odieux. Ce qui ne laisse pas de marbre le chef de l’Etat. Dans son discours à la nation prononcé le 31 décembre 2016, Macky Sall a promis de sévir contre les auteurs de ces actes de barbarie. « L'Etat ne cédera pas devant de tels actes inhumains qui n'ont pas de place dans notre société », a-t-il averti.

Relevant que les « pouvoirs publics continueront de veiller sur la sécurité des personnes et des biens », le chef de l’Etat a annoncé pour l’exercice 2017, « 10 nouveaux postes de police frontaliers ». En outre, 1769 agents de Police et 1416 agents de sapeurs-pompiers tous grades confondus seront recrutés. Egalement, un durcissement des peines prévues pour certaines catégories de crimes et délits graves est inscrit au calendrier du gouvernement.

Par ailleurs, le président de la République a invité à « une introspection individuelle et collective, pour que tous, ensemble, nous revenions à la sagesse des anciens, par la revitalisation des valeurs éthiques et morales comme fondement de la vie en société ».