Série de braquage : Le ministre de l’intérieur promet plus d’effort et appelle aussi les sénégalais à la vigilance

Le ministre en charge de l’intérieur Abdoulaye Daouda Diallo a, sur la série de braquage enregistrées ces derniers jours dans la Capitale, dit son amertume, tout en promettant des mesures idoines pour les juguler.

« Je l’ai noté avec beaucoup d’amertume, nous pensions avoir fait beaucoup d’efforts pour juguler le phénomène. On des bandits bien outillés qui utilisent des technologies de dernière génération, tout ce qui rend le travail de la Police comme de la gendarmerie difficile. On devra redoubler d’effort. J’ai tenu mardi une réunion d’urgence sur la question et on va faire davantage d’effort pour être le plus présent aussi auprès des populations » dira-t-il.

A l’instar du Chef de la Police Omar Mal, le ministre a aussi appelé les populations à plus de vigilance.

« J’appelle aussi les populations à plus de vigilance et avertir à temps la Police. Ce qui se passe c'est que des personnes qui ont fait l’objet d’agression viennent 1 h de temps après pour porter plainte alors qu'il n’y a plus pratiquement de chance de coincer ces bandits » a-t-il regretté.