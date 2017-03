Série d’agressions à Yarakh : Les terreurs de la Cité imbécile mis hors d’état de nuire

Un grand ouf de soulagement pour les populations de la Cité Imbécile à Yarakh. Depuis quelque temps, les résidents de ce quartier redoutaient de s’aventurer dehors, la nuit. Car une bande de 5 agresseurs y dictait la loi. Après leur forfait, les bandits, de grands nageurs, entraient dans la mer et nageaient jusqu’à Gorée. Le mois dernier, les éléments de la gendarmerie de Yarakh ont mis la main sur le chef de la bande, un nommé M. A. G remis à la justice, depuis. Après cette arrestation, son second B. N. G a pris le relais, continuant à écumer les plages et les quartiers de cette commune. Et, le quatuor a jeté son dévolu sur les acteurs du quai de pêche. Ils les guettaient de loin et au moment où leurs pirogues arrivaient à terre, ils les attaquaient avec des armes et les dépouillait de tous leurs biens. Ensuite, ils se sauvaient par voie maritime.



Lorsque l’information est tombée aux oreilles des pandores, ils les ont pris en filature, avant de passer à l’assaut, jeudi dernier. Mais, quand les 4 agresseurs ont aperçu les gendarmes, ils se sont jetés à l’eau. Les gendarmes s’étaient préparés en conséquence. Ils les ont suivis dans la mer. Voyant que ça sentait le roussi, les bandits ont rebroussé chemin. Sur la plage, ils se sont bagarrés avec les pandores. Deux des agresseurs ont réussi à s’enfuir. Mais, ce n’est pas le cas du chef de la bande B. N. G et du nommé M. A. B qui ont été maitrisés, puis acheminés dans les locaux de la gendarmerie. Ils seront déférés au parquet, aujourd’hui pour association de malfaiteurs et vol avec violence.

EnQuête