Série d’accidents : Le SEP de Bennoo Bokk Yakaar invite à une introspection générale

Réuni pour faire le point sur la situation nationale et la vie de la coalition, le secrétariat exécutif permanent de BBY invite à une introspection générale suite aux multiples séries noires touchant directement et affligeant toute la société. Ceci après l’accident maritime dont ont été victimes les femmes de Bettenti et qui a entraîné la mort de plusieurs d’entre elles. Le SEP a aussi appelé les pouvoirs publics à renforcer davantage les conditions de sécurité pour les populations sur l’ensemble du territoire national.

Sur un tout autre registre, le SEP/BBY s’est félicité du relèvement jusqu'à hauteur de 98% du SMIG pour les petites pensions. Ceci, en sus de la hausse cumulée des pensions de 40% consentie par le gouvernement, depuis 2013. S’agissant de la vie de la coalition, il salue l’excellente tenue de la conférence des leaders de BBY du 22 avril 2017, et lance un appel solennel à tous les militants de la coalition, sur l’ensemble du territoire et dans la diaspora, à s’approprier les conclusions de cette rencontre et à s’engager à relever tous les défis de l’organisation, de la mobilisation dans l’unité et la discipline, de la communication pour le triomphe éclatant de BBY, au soir du 30 juillet 2017.