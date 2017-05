Serie A : On n'arrête plus Diao Baldé Keita, 7 buts en 4 matchs

📊⚽️ È il momento di votare il miglior biancoceleste di #aprile 👇

Plus rien n’arrête le jeune prodige sénégalais de la Lazio Rome Diao Baldé Keita ! Auteur de six réalisations lors de ses trois dernières apparitions en championnat, le jeune ailier des Lions de la Téranga (22 ans, 14 sélections) a de nouveau fait parler la poudre face à la Fiorentina à l’occasion de la 36ème journée de la Serie A (score final 3-2 en faveur de la Viola).L’ancien pensionnaire du FC Barcelone porte ainsi son compteur but à 15 unités en 30 apparitions cette saison et s’installe désormais à la tête des meilleurs buteurs africains dans le prestigieux championnat italien.Il convient de rappeler que le joyau laziale suscite l’intérêt de nombreux clubs de prestige dont les agents se bousculent apparemment au portillon de l’écurie romaine afin de s’attacher ses services.Annoncé dans un premier temps en Premier League en vue du prochain mercato estival, le jeune international sénégalais, sous contrat avec le club de la capitale italienne jusqu’en juin 2018, serait finalement tenté de rejoindre ce grand club européen >> Un cador européen lance les grandes manœuvres pour Baldé Keitastarafrica