Serena Williams assure qu'elle rejouera après sa grossesse

Serena Williams devrait donner naissance à son premier enfant en septembre, le mois de ses 36 ans: "Et je veux absolument revenir" a promis la joueuse, précisant que "(son) bébé sera dans les tribunes, en l'encourageant et sans trop pleurer" a-t-elle espéré, interviewée dans le cadre de la conférence TED à Vancouver.Serena Williams avait annoncé en décembre ses fiançailles avec le père de son enfant, Alexis Ohanian, 34 ans, le co-fondateur du site Reddit.Selon Patrick Mouratoglou, son entraîneur français, la joueuse souhaite effacer le record de titres du Grand Chelem (24) détenu par l'Australienne Margaret Court. L'Américaine en détient pour l'instant 23, un de plus que l'Allemande Steffi Graff.