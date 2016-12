Séquestration et abus sexuel sur mineure de 17 ans : 8 garçons attraits à la barre

L’affaire suscite une grande vague d’indignation à la cité Soprim. Huit garçons âgés entre 25ans et 26 ans devraient comparaitre devant le juges du tribunal de grande instance pour répondre aux délits de séquestration, détournement de mineur et abus sexuel sur Une mineure de 17 ans, M.F.Cisse . Leur audience a été renvoyée jusqu'au 27 décembre

C’est le père de la victime qui a saisi les hommes du commissaire Mandjobou Lèye. Selon le plaignant c’est à son réveil le dimanche 11 décembre qu’il a constaté que sa fille ainée n’avait pas passé la nuit au domicile familial.

Pour rappel, la victime avait déclaré lors de l’enquête préliminaire qu'elle avait reçu l’appel de son ami Bill, un des présumés kidnappeurs, qui lui avait demandé de lui rendre visite aux maristes. Elle a fini par céder sous l’insistance de ce dernier et c’est aux environs de 1 heure du matin qu’elle s’est rendue chez son ami.

« Il a fermé sa chambre à clef et m’a déshabillée de force. Il a finalement couché avec moi, avant de jouir entre mes cuisses,une fois son forfait accompli. Il a refusé de m’accompagner à mon domicile. Prise de panique j’ai envoyé un texto à son ami Ibou. Il est venu me chercher à bord d’un véhicule accompagné de deux de ses amis et m’a conduit vers les coups de 4 heures du matin aux Almadies. Sur place il a également couché avec moi à deux reprises ».

Le certificat médical du gynécologue n’indique pas de blessures corporelles mais des tentatives de pénétrations génitales sans succès.

L’affaire sera jugée le 27 décembre prochain...