Senelec fait un bénéfice de 30 milliards en 2016 (SG)

La Société nationale d’électricité (SENELEC) a réalisé un bénéfice de 30 milliards de francs CFA en 2016, a indiqué, samedi, à Saly Portudal (Mbour), Abdoulaye Dia, le Secrétaire général de l’entreprise.

‘’En 2016, nous avons fait un profit de 30 milliards, en 2015, 12 milliards là où en 2014, on a enregistré 2 milliards de francs CFA’’, a détaillé M. Dia qui s’exprimait en marge d’un séminaire de partage avec les collectif des journalistes économiques du Sénégal (COJES), organisé par l’APIX.

Lors de cet atelier, la réflexion portait sur ‘’La feuille de route 2018 de Doing Business’’, un classement de la Banque mondiale qui met l’accent sur les réformes économiques. Sur près de 190 pays, le Sénégal a occupé la 147ème place en 2017.

Selon le secrétaire général, la SENELEC qui s’inscrit dans cette dynamique de performance est en phase avec le programme de réformes structurelles de l’environnement des affaires et de la compétitivité (PREAC II).

‘’Le bénéfice comme il est comptable montre que nous avons travaillé sur tous les éléments du bilan car nous ne devons laisser rien au hasard. Nos investissements sont du matériel avec beaucoup d’immobilisation, d’emprunts, de consommation de combustibles. C’est une société industrielle’’, a t- il expliqué.

La SENELEC est ‘’entre le marteau de faire les profits et l’enclume de les retourner au consommateur’’, a-t-il dit, ajoutant que la Commission de régulation de l’électricité veille sur cela. ‘’A chaque fois que l’on fait des bénéfices, elle demande que l’on le retourne au consommateur’’, a-t-il dit.

Cette performance a permis la baisse de 10% sur le coût de l’électricité, qui correspond à ces 30 milliards, selon Abdoulaye Dia, précisant que les plus démunis ont eu droit à 15% de baisse et d’autres 11%.

Toutefois, l’objectif du gouvernement est d’arriver avec les découvertes annoncées de pétrole et de gaz à avoir un kilowatt heure à 50 francs CFA, a-t-il dit.



APS