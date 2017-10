Senelec : Le syndicat des travailleurs exige le respect des termes du protocole du 30 Mai 2016

Le Syndicat National des Travailleurs de l'Electricité du Sénégal dans une note rendue publique, constate l’environnement exogène et/ou endogène favorable, les efforts et les avancées significatives de SENELEC. Le bureau national, considérant l’opacité de la gestion des ressources humaines; les lenteurs notées dans les réorganisations en cours et leurs incohérences; le non pourvoi des postes vacants et les intérims élastiques rappellent l’engagement signé et exige de la Direction Générale le respect des termes du protocole du 30 Mai 2016.

Le bureau national du SYNTES et son SG Matar SARR demandent la régularisation du quota (200 embauches) de l’année 2017 finissante. Mais demande aussi à la Direction Générale de l’équité, de la transparence ; plus de justice sociale dans les promotions internes et l’extension des véhicules au collège-maîtrise.