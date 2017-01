Sènègal Vs Cameroun : Les Quatres Revanches à Prendre Pour Le Sènègal ?

Après une quatrième place en Algèrie 1990; les Sénégalais avaient gardé espoir pour que la coupe reste à Dakar. La bande à Jules Bocandè était éliminée en quart de finale par les Lions indomptables du Cameroun suite à un but inscrit par Ernest Ebonguè à la 89ème minute.

Au Mali 2002, le Sénégal arrivait pour la première fois en finale d'une coupe Afrique et encore le Cameroun était là (Sénégal 2 -3 Cameroun ; La Séance de Tirs au But).

Dans cette finale de Bamako ; nous pouvions dire que l'actuel entraineur du Sénégal avait perdu deux fois

en tant qu'acteur sur le terrain du 26 Septembre(Stade) contre Samuel Eto'o et ses collègues: Le pénalty raté et le titre continental.



Dans ce quart de Final Gabonais 2017, c’est le Sénégal qui doit dire au Cameroun ; nous descendrons sur le terrain de Franceville pour achever le travail qu'on avait débuté en Mars 2011 au temps d'Amara Traorè.Cette rencontre de Samedi peut être une belle occasion pour faire oublier Aliou Cissé et le peuple le Sénégalais, ces deux dates le &ç Janvier 1992 et le 13 Fèvrier 2002.

Mais attention ; le Cameroun est le Cameroun et les grandes équipes savent réagir surtout au second tour avec élimination directe.

Abdoulaye Bar Diouf : spécialiste du Calcio Italien ; Assistant Footballeurs avec l'Agence NeXT/Scouting - Brescia (Italie )