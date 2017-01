Sénégal-Tunise : Les Lions gagnent sans convaincre

L’équipe nationale du Sénégal de Football a remporté son premier match de la Coupe d’Afrique des Nations de football face à la Tunisie. Les joueurs d’Aliou Cissé qui ont subi les premières minutes du match sont pourtant parvenus à ouvrir le score sur pénalty. Sadio Mané l'ailier de Liverpool prenant à contre-pied Mathlouti, presque contre le cours du jeu.

Les Tunisiens ont tenté de réagir dans la foulée par Akaïchi lancé dans la profondeur par une tête de Sassi, il prend de vitesse l'axe sénégalais mais n'ajuste pas sa frappe.

C’est finalement le Sénégal qui fera le break à la 30 eme minute de jeu sur un corner de la droite repris par Kara Mbodj. C’est sur ce score que les deux équipes rejoignent les vestiaires.

La deuxieme mi-temps débute comme la première, les tunisiens mettent les pieds sur le ballon, sans pour autant trouver la faille.

C’est au contraire le Sénégal qui crée le danger avec une tête de Mame Biram Diouf sur un corner parfait de Keita Baldé. Le joueur de Stoke arrive lancé et catapulte cette tête en-dehors du cadre.

L’entrée de Khazri, le milieu de Sunderland va changer la physionomie du match. A la 59 eme minute, le poteau sauve les Lions. Sur un corner, Khazri dépose une tête qui heurte le poteau droit des Lions ! Diallo était battu. Maskni lance Akaïchi dans la minute qui suit mais Diallo s'interpose.



Keita Baldé entre-temps a cédé sa place a Ismaïla Sarr qui touchera la barre quelques minutes après son entrée, mais c’est la Tunisie qui mène au nombre des occasions sur cette deuxième période. Et à la 66 eme minute après avoir repris Khazri, Kara Mbodji dégage... vers Diallo et trouve le poteau alors que son gardien était battu.

Le Sénégal a de la Baraka. Pape Kouly Diop remplacera Cheikhou Kouyaté et Henry Saivet prendra lui la place de Pape Alioune Ndiaye.

L’équipe nationale du Sénégal gagne donc ce match sur ce score sans pour autant prouver dans le jeu. Aliou Cissé devra au cours des prochains matches faire quelques changements pour réajuster son équipe.