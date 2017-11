Sénégal : Ouverture de la 13ème session du Conseil présidentiel de l’investissement

La 13ème session du Conseil présidentiel de l’investissement (CPI) s’est ouverte ce lundi, au Centre international de conférence Abdou Diouf à Diamniadio (CICAD.)

La tenue régulière des sessions du Conseil présidentiel pour l’investissement (CPI) fait partie des priorités majeures du gouvernement dans sa quête de performance des stratégies de développement.

L’occasion a donc été celle, pour les investisseurs et les autorités politiques avec à leur tête le premier des sénégalais Mr Macky Sall, d’échanger sans complaisance sur l’état réel du climat des affaires dans notre pays. Mieux, elle a permis aux différents acteurs de formuler d’importantes recommandations à l’endroit du gouvernement.

Cette treizième session a été l’occasion officiellement de lancer l’adhésion du Sénégal à la norme Spéciale de Diffusion des Données (NSDD) et d’inviter les acteurs à profiter des avantages offerts sur les marchés internationaux de capitaux, d’apporter des réponses aux préoccupations du secteur privé pour la promotion de champions nationaux et le développement des investissements privés; d’adopter le plan d’actions actualisé de la deuxième phase du PREAC; mais aussi de formuler des directives présidentielles pour l’éxécution de la feuille de route attractive de l’année 2018 afin de poursuivre l’amélioration de l’environnement des affaires et la remontée du Sénégal dans les classements internationaux.

Pour mémoire, le CPI est le cadre de dialogue Public/Privé pour l’identification des obstacles au développement de l’investissement privé et des contraintes à la compétitivité du Sénégal. Ce dispositif de gestion et de suivi des réformes en vigueur depuis 2002 a permis d’adopter des réformes majeures qui ont sensiblement amélioré l’attractivité des entreprises.