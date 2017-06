Sénégal/Ouganda en direct sur Dakaractu dès 20h30

Après quelques jours de mise au vert à Saly, les Lions vont se produire contre l'Ouganda ce lundi à 21h Gmt au stade Léopold Sédar Senghor.



Ce match amical sera retransmis en clair et en direct sur Dakaractu.com. Votre site préféré ayant conclu un accord avec la Fédération Sénégalaise de Football (Fsf).



Les internautes d’ici et d’ailleurs vont donc pouvoir suivre en direct et en intégralité ce match amical qui sera également retransmis sur Facebook Live. Cette rencontre opposant les Lions de la Téranga à la sélection ougandaise bénéficiera d’un traitement de faveur, avec notre expérimenté consultant, l'ancien international Roger Mendy en compagnie d'Aziz Diagne. LIVE…