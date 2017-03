Sénégal / Côte d’ivoire, ce lundi : Plus qu’un match amical

Le chapitre de la CAN 2017 fermé, Aliou Cissé et ses joueurs en ont ouvert un nouveau, jeudi passé à Londres face au Nigeria (1- 1). Ce nouveau chapitre devrait les conduire jusqu’au Cameroun en 2019 en faisant, ils l’espèrent, un grand détour par la Russie à l’été 2018. C’est ce périple que les Lions préparent en ce mois de mars.



Ainsi, après avoir accroché le Nigeria, ils se testent face aux Éléphants. À l’image des Super Eagles qui ont manqué la CAN, les Ivoiriens, reparti à la maison dès la fin du premier tour, ne sont pas actuellement au meilleur de leur forme mais cela reste pour les Lions un grand test. Pour se remettre en confiance d’abord en relançant la machine. Car on l’oublie peut-être mais les joueurs de Cissé n’ont plus gagné depuis leur match que l’on dit référence face au Zimbabwe (2-0). Ils ont ensuite enchaîné trois nuls face à l’Algérie (2-2), au Cameroun (0-0 avec élimination aux tirs au but) et au Nigeria. Trois «grosses pointures» du football africain que le Sénégal n’a pas battues et qui confirme que le groupe de Cissé aussi conquérant qu’il soit n’a pas encore la solution face aux gros. Et puis, il faudra aussi gagner pour renouer avec le succès face aux Éléphants que les Lions n’ont plus battus depuis 2006. Ils ont d’ailleurs été des cauchemars pour les Sénégalais entre 2012 et 2013 en les privant respectivement de CAN en Afrique du Sud (2013) et de Coupe du monde au Brésil (2014).



Enfin, il faudra gagner pour le classement FIFA où le Sénégal s’est installé depuis un moment dans le trio de tête africain et la Côte d’Ivoire qui a fait main basse sur la première place pendant des années est rétrogradée à la 9ème place. C’est peut-être anecdotique pour certains mais cela donne un petit aperçu sur les avancées d’une sélection mais aussi servir grandement pour les tirages au sort.



Face au Sénégal, la Côte d’Ivoire aura aussi envie de quitter la pelouse du stade Sébastien Charléty avec la victoire. Les Ivoiriens qui ont un nouveau manager à la tête de leur sélection avec l’arrivée du Belge Marc Wilmots sont allés dominer (2-0) la Russie vendredi à Krasnodar. Mais pour sûr, un succès face au Sénégal leur fera plus plaisir. Cela n’effacera certes pas leur déroute au Gabon mais il est toujours bon, pour la confiance en tout cas, de s’offrir le Sénégal qui est constamment cité par les observateurs parmi les pays africains les plus cotés en ce moment. Il n’y a pas mieux pour relancer une machine grippée depuis son couronnement en 2015.

Onze probable : l’équipe de la Can de retour ?



Pour dompter les Éléphants, Cissé qui a aligné une équipe inédite face au Nigeria pourrait revenir à quelque chose de plus classique. une composition qui ressemblerait beaucoup à celle de la CAN. Avec Abdoulaye Diallo dans les buts. Le portier qui a conforté sa place de titulaire au Gabon devrait retrouver sa ligne de quatre défenseurs habituelle : Saliou Ciss à gauche, Kara Mbodj et Kalidou Koulibaly dans l’axe et Lamine Gassama à droite. Dans l’entrejeu, le sélectionneur des Lions pourrait se priver de Gana Guèye qui a débuté jeudi passé à Londres pour un retour d’Alfred Ndiaye en sentinelle et Henri Saivet derrière les attaquants. Devant, Sadio Mané et Diao Baldé Keita sont partis pour démarrer avec Famara Diédhiou ou Babacar Khouma. Moussa Sow et Mame Biram Diouf, blessés, étant déjà libérés.

