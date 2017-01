Sénégal/Cameroun : Les Lions indomptables gagnent aux tirs au but

Les Lions du Sénégal sont éliminés de la coupe d’Afrique des nations 2017 après la séance fatidique des tirs au but 4-5. Sadio Mané a raté le dernier tir des Lions. Ce ne sera pas donc pas pour cette édition que les sénégalais remporteront cette coupe.

Et pourtant les premières minutes de ce quart de finale étaient totalement sénégalaises. En effet le milieu de terrain composé de Gana Guèye, Cheikhou Kouyaté et Henri Saivet gênaient les relances camerounaises. Ils pressaient haut leurs adversaires, ne leur laissant pas le temps de construire leurs attaques.

Côté sénégalais les tentatives n’étaient pas tranchantes et il a fallu attendre la 20ème minute après un festival de Diao Keita sur le flanc gauche, pour voir Mame Biram Diouf à la réception mais il est devancé par Ondoa. Le dégagement du gardien camerounais est manqué et Kouyaté qui rabat le ballon de la tête. Malheureusement ça passe au-dessus de la barre.

Les sénégalais obtiendront deux minutes plus tard un coup franc excentré légèrement sur la gauche aux 25 mètres : c'est frappé fort et tendu mais ça passe au-dessus de la barre par Henri Saivet.

Les Camerounais essaient de réagir, avec un rush de Moukandjo qui déborde Koulibaly mais le Napolitain réussit à tacler sur son centre. Ça rebondit sur Diallo qui repousse en corner.

A la pause, le Sénégal semble supérieur au Cameroun mais est un peu brouillon dans ses actions.

En deuxieme mi-temps le duo Mame Biram Diouf, Sadio Mané se lance à l’attaque et à la 54e un double sauvetage de Fabrice Ondoa permet au Cameroun de garder ses cages inviolées. En effet Mané avait déposé le ballon sur la tête de Mame Biram Diouf. Mais l'attaquant est tombé sur le gardien camerounais qui repousse. Diao Keita est à l'affût et tente sa chance à son tour sans pouvoir marquer non plus.

A la 62e, monté pour apporter le danger sur corner, Teikeu tente un retourné acrobatique. Mais son pied heurte la tête de Kouyaté. Le défenseur camerounais est sanctionné alors que le milieu de West Ham met du temps à s'en remettre. Les Camerounais se montrent assez tranchants dans cette deuxieme phase et Moukandjo à la 67e après une passe de Bassogog, prend le dessus sur Kara Mbodji au duel épaule contre épaule. Il tente de glisser le ballon vers le but mais ne surprend pas le gardien des Lions de la Teranga qui bloque la frappe d'une main droite ferme.

Le match est fermé et les occasions se font de moins en moins rares, mais les sénégalais ont le dernier mot. Moussa Sow frappe à la 85 ème minute mais c'est dévié par un Camerounais, ce qui ne surprend pas Ondoa qui boxe. Sadio Mané est à l'affût, sans succès.

Après les prolongations qui ne donneront rien, c’est la séance fatidique des tirs au but qui auront raison des lions. Kalidou Coulibaly, Kara Mbodj, Moussa Sow et Henry Saivet marquent. Sadio Mané rate. Vincent Aboubacar marque de dernier penalty qui qualifie le Cameroun.

Les Lions rentrent à la maison.