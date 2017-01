Sénégal Airlines : Les ex travailleurs réclament un an de salaire

Les ex travailleurs de de la défunte compagnie sont toujours dans le désarroi total. Sous contrat sans salaire et sans couverture médicale, ils courent aujourd’hui derrière un an de salaire. Face à cette difficulté, beaucoup du personnel navigant sont partis monnayer leur talent sous d'autres cieux plus cléments, les pilotes par exemple sont recrutés par d’autres compagnies, comme Air Ivoire, tempête Jean Louis N’diaye délégué.

Il poursuit que toutes les voies diplomatiques ont été utilisées mais les autorités sont restées inertes face à leur situation: « Nous ne demandons pas de faveur. Nous demandons tout simplement qu’on nous paie nos droits légaux, nos arriérés de salaires, comme stipulé dans le code du travail. » En attendant le ciel de l’avenir semble gris à l’horizon car les ex-employés de la défunte compagnie aérienne sont en attente d'être recrutés dans les limites du besoin par Air Sénégal Sa, la nouvelle compagnie comme promis par Maïmouna Ndoye Seck.