Sen de l’APR : Farba Ngom « empoigne » Djibril War : « ta sortie est une haute trahison… »

Décidément le Secrétariat exécutif National de l’alliance pour la République n’a pas fini de livrer tous ses secrets. En effet, il nous revient qu'outre la mise au point du Chef de l’Etat contre Djibril War, qui dans une sortie avait critiqué le compagnonnage du Chef de l’Etat avec ses pairs fondateurs de l’APR, le député Farba Ngom a aussi « martyrisé » le président de la Commission des Affaires Étrangères à l’assemblée.

En effet, il a jeté à la face de l’avocat que sa sortie était « une haute trahison » contre le Chef de l’Etat, Macky Sall. Un affront qu’a voulu laver Me War, et bien sûr les nerfs se sont chauffés. Les deux personnalités ont même du être séparés pour éviter le pire et tout cela accentué par l’intervention du ministre de l’hydraulique Mansour Faye en faveur de Me War. Il a fallu donc que le Président de l’APR Macky Sall tape sur la table pour que le calme revienne et que la réunion puisse se terminer sans autre incident...