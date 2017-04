Semaine du tourisme interne au Cap Skiring : Les images de la visite des musées diola de Diembering

Lorsqu’il nous a été annoncé la visite de musées, nous nous attendions à être accueillis dans de grands bâtiments avec tout le tralala qui s’en suit. Une fois sur les sites, nous avons dû déchanter. Et pour cause, nous avons eu la surprise de notre vie en tombant sur des musées sans…murs.Celui de Kadioute, implanté dans une forêt classée de Diembering, est un ensemble de sites entourés par des fromagers. Tenus par deux conservateurs, c’est pourtant un haut lieu de la culture diola.Introduit par son « collègue » Amadou, Joseph s’est employé dans un français limpide à expliquer aux visiteurs que nous sommes le pourquoi du comment du musée de Kadioute. Ainsi, nous avons appris qu’il a été créé par les jeunes du village non seulement pour juguler l’exode rural qui est un vrai cancer de cette localité de la verte Casamance, mais c’est aussi un moyen pour faire barrage à l’immigration clandestine. « Mais nous avons au préalable eu l’assentiment de nos parents », a tenu à préciser le conservateur.Après la visite des cinq sites du musée, nous avons pris congé de Amadou et Joseph. C'est le lieu de relever que l'exposé de ce dernier a séduit les hôtes marocains venus pour les besoins de la semaine du tourisme interne au Cap Skiring. Et ils le lui ont fait savoir en mots et en actes. C’est sur ces belles notes que la caravane a poursuivi son périple qui l’a ensuite menée à l’écomusée de Sangawatt, toujours dans la commune de Diembering.Accueillis chaleureusement par le conservateur qui, en guise de salamalecs, nous a fait tous danser, nous allions être introduits dans un site diola. Et force est de reconnaître qu’il n’y a rien de plus beau et de plus riche. Au cours de la visite guidée, Karfala dans sa tunique a fait montre d’une maitrise sans commune mesure de son sujet. On y apprend l’alpha et l’omega de la culture diola. Jugez en vous même par les images prises par Dakaractu...