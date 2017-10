Sécurité dans l’exploitation des aéroports : L’expertise des ADS reconnue

Le Conseil International des Aéroports (ACI) à travers son programme APEX, a exprimé au cours de la rencontre de Maurice, toute sa gratitude à l’Agence des Aéroports du Sénégal (ADS). Cela du fait de son expertise et de sa contribution pour l'amélioration continue de son programme dit APEX. Il s’agit d’un programme de sécurité axé sur l’excellence en matière de performance aéroportuaire (APEX). L’objectif visé est de promouvoir une plus grande sécurité dans l’exploitation des aéroports tout en contribuant à la coopération internationale entre aéroports. A cet effet un diplôme a été remis à la délégation des ADS conduite par son Directeur général Papa Maël Diop.

L’Assemblée générale de l’Île Maurice qui a regroupé quelques 500 professionnels des aéroports va se prolonger ce jeudi 19 et ce vendredi 20 Octobre 2017 avec deux séminaires offerts par le Programme d’Assistance aux Aéroports des pays en développement. Ces ateliers concernent seulement les membres de ACI Afrique et ils portent sur les thèmes : l’Environnement aéroportuaire et l’Economie des Aéroports.