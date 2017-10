Sécurité Alimentaire : Les régions de Louga, Matam et Kaffrine secourues par le projet " Pasa Loumakaf"

Dans le cadre de la mise en oeuvre de la politique agricole, l'État du Sénégal a mis en oeuvre un projet d'appui en guise d'assurer la sécurité alimentaire dans les parties les plus touchées. C'est ainsi qu'il a mis en place le projet " Pasa Loumakaf " qui vise à venir en aide aux populations des régions de Louga, Matam et Kaffrine. A cette occasion, il a ouvert un atelier qui traite des questions agricoles réunissant journalistes agricoles et acteurs du milieu pour en discuter...