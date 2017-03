Secteur de la pêche : « Nous avons quelques difficultés avec un de nos voisins » Pape Seck

La situation du secteur de la pêche, malgré qu’elle soit bonne rencontre quelques difficultés, notamment avec notre voisin mauritanien. Et le ministre en charge du secteur, qui a été dépêché hier en Gambie pour dynamiser le secteur, a révélé son intérimaire, celui de l’agriculture, Pape Seck.

« Nous avons quelques difficultés avec un de nos voisins, mais nous devons tout mettre en œuvre en vue d’une consolidation de la coopération entre le Sénégal et la Mauritanie. Du fait que nous avons des liens d’une importance capitale avec la Mauritanie. Lorsque la crise a éclaté, le ministre de la pêche a effectué une visite pour apporter le soutien de son excellence de 75 millions pour permettre aux pécheurs de rentrer dans de bonnes conditions. Nous sommes en train de négocier avec le Gouvernement mauritanien parce que il y a une nouvelle législation, pour qu' émerge une solution mutuellement avantageuse. En attendant on peut dire que la direction de la protection et de la surveillance des pêches a renforcé le dispositif frontalier. Le ministre est en train de négocier avec d’autres pays en vue de la signature d’autres accords » a-t-il révélé.