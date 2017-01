Secrétariat exécutif du Ps : Les jeunesses socialistes disent non à la manipulation de l’opinion

Le mouvement national des jeunesses socialistes s'est réuni en secrétariat exécutif pour évaluer l'actualité politique nationale et internationale. Ils se sont prononcés sur la vie du parti, notamment la suite judiciaire de l'affaire du saccage de la maison du parti socialiste et le suivi de l'exécution des décisions et orientations du parti



Face à la presse, le secrétaire général des jeunes socialistes Mame Bounama Sall et des camarades ont réitéré leur soutien à Ousmane Tanor Dieng et rappellent que ni victimisation, ni manipulation à outrance de l'opinion encore moins des agissements puérils de certaines " marionnettes et autres mercenaires ne feront détourner le parti de sa trajectoire. Ils ont félicité les coordinations du parti qui dans leur majorité ont dit oui au compagnonnage avec la coalition Benno Book Yaakaar

Abordant la vie politique du parti le secrétariat élargi du mouvement national des jeunes socialistes a invité toutes les jeunesses socialistes à se mobiliser massivement pour l'inscription sur les listes électorales. Sur la situation politique en Gambie, ils ont salué la position courageuse du gouvernement du Sénégal

Avant de terminer son point de presse, le MNJS s'est réjoui des prestations victorieuses des lions et invite le peuple sénégalais à une union sacrée autour des lions de la Téranga.