Secrétariat exécutif APR : Macky Sall adoube Dionne et félicite Adboulaye Daouda Diallo

Le premier secrétariat exécutif post-législatives tenu hier au Palais a été une séance de congratulations entre le Chef de l’Etat et ses lieutenants qui viennent de remporter les législatives. En effet, Macky Sall était si ravi qu’il a été le seul à prendre la parole, informe « l’As », pour disséquer les résultats mais aussi féliciter Mahammed Dionne, la tête de liste nationale qu’il a qualifié « d’homme raisonnable et raisonné et d’une loyauté sans commune mesure. »

Quid de l’organisation fortement décriée du scrutin ? Macky Sall tempère et félicite son ministre de l’intérieur. « Couacs ne veut pas dire échec » a dit le chef des apéristes. Il a indiqué que Add a réussi à distribuer « 80% des cartes d’électeur en 4 mois, organiser le scrutin au Sénégal et dans 39 autres pays, après avoir acheminé 700 tonnes de bulletins. » C’est d’ailleurs pourquoi il ne semble pas s’émouvoir de la contestation des résultats de l’opposition.