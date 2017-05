Se démarquant de Mankoo : Abdoul Mbaye s'aligne avec Joyyanti

Il est un peu plus de 17 heures lorsque le leader de l'Alliance pour la citoyenneté et le travail (Act) se réunit au siège de son parti avec des journalistes. Au menu, bien sûr, l’attitude à adopter en vue des législatives. Que faire au milieu du duel Mankoo/Benno qui opposera la mouvance présidentielle à l'opposition ? Pour Abdoul Mbaye, les choses sont claires : il faut se démarquer de Mankoo et Benno Bokk Yakkar (BBY) et créer sa propre coalition. C'est fait!

Il s'agit de la coalition politique Joyyanti. Elle regroupe l'Alliance pour la citoyenneté et le travail (Act), la Ligue des Masses, le Parti africain pour la renaissance et l'émergence, le Mouvement national des serviteurs des Masses, ainsi que la Nouvelle alternative pour solidarité le rassemblement et l'unité. Ces partis politiques ont procédé ce jeudi 25 mai à la signature du protocole de la coalition et la charte de député.

L'ancien Premier ministre ne veut pas fonctionner comme les autres coalitions politiciennes. "Avec eux, nous n'avons pas la même vision de la politique", se démarque l'ex-Pm, qui a voulu, dit-il, être dans une même coalition avec Pastef de Ousmane Sonko, mais cela n'a pu se faire. "Nous avions le souci constant de désigner des candidats gagnants. Nous sommes allés chercher des citoyens modèles, capables d'œuvrer pour l'intérêt général", a déclaré Abdoul Mbaye.

Il est d’avis que la 12ème législature n'a rien apporté aux sénégalais. " On souhaite donner à l'Assemblée nationale un nouveau rôle. Pour ce faire, nous voulons constituer des listes gagnantes", rassure le leader d’Act. Lui et ses camarades de Joyyanti veulent appeler les électeurs à faire le bon choix dans la gestion de notre parlement, en faisant la politique autrement.