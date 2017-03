Schwarzenegger et Trump s'écharpent sur Twitter

Le président américain Donald Trump, habitué des attaques et déclarations assassines livrées quotidiennement via sa page sur le réseau social Twitter, s'en est notamment pris samedi, une nouvelle fois, à Arnold Schwarzenegger. L'acteur et ancien gouverneur de Californie avait annoncé la veille, au magazine Empire, qu'il avait décidé de quitter la présentation de l'émission de téléréalité "The New Celebrity Apprentice" après y avoir occupé le rôle d'animateur durant une seule saison, qui a été diffusée sur NBC en janvier et février (2017). Le président affirme quant à lui que "Terminator" a tout simplement été remercié.