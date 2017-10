Scandale des 22 milliards pompés de la Caisse des dépôts et consignations : Le journaliste Adama Gaye demande une enquête contre Cheikh Amar

Les révélations de Dakaractu afférentes aux 22 milliards de F Cfa que Cheikh Amar a pompés de la Caisse des dépôts et consignations soulève des vagues. Le journaliste Adama Gaye a, dans un texte publié ce lundi sur sa page Facebook, demandé au procureur de la République de s’au-saisir. Nous le citons in extenso : « PROCUREUR, le pays VOUS écoute !



Le scandale XXL de plus de 20 milliards Cfa que Cheikh Amar aurait piqués à la CDC, sans compter ses autres micmacs, tous autant de préjudices à l’encontre du peuple et de notre pays, exigent la saisine, sans délai, du Procureur de la République. Cheikh Amar, malgré son activisme louche à Khelcom et ses références aux chefs religieux, n’en déplaise à ses larbins, ses mouches sociales, en quête de restes des sous détournés, doit rendre compte et surtout gorge », a demandé notre confrère. « Assez de ce cirque ! », alerte-il, un chouia dépité.