Scandale au ministère de l’hydraulique : Le Directeur de l’assainissement et quatre entrepreneurs arrêtés

Scandale au ministère de l’Assainissement et l’Hydraulique. Le directeur de l’assainissement Arouna Traoré et quatre entrepreneurs ont été arrêtés et placés en garde a vue à la Brigade de Recherche de la Gendarmerie de Faidherbe. Convoqués dans une ténébreuse affaire de marchés fictifs et d'escroquerie portant sur des deniers publics à la suite d'une plainte de l’Agent judicaire de l’Etat, ils ont hier selon «l’As » bénéficié d’un retour de parquet. Le Directeur de l’Administration générale (dage) Mamadou Diokhané, le contrôleur des opérations financières et le directeur de cabinet du ministre de l’assainissement ont été également cuisinés avant d’être relâchés.