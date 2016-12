Scandale au ministère de l’assainissement : Fortunes diverses pour les présumés accusés

Le scandale sur les marchés au ministère de l’hydraulique et de l’assainissement a connu des fortunes diverses pour les principaux mis en cause dans cette affaire. En effet selon « Vox Populi » déféré au parquet, le directeur de l’Assainissement Arouna Traoré, un responsable de l’APR à Tamba, réputé proche du ministre de la Justice a été libéré nuitamment avant-hier après avoir été inculpé et placé sous contrôle judiciaire. Pendant ce temps, le DAF du ministère a été envoyé à Rebeuss. Les quatre entrepreneurs arrêtés dans cette affaire ont bénéficié eux d’un retour de parquet le temps qu’ils s’organisent pour consigner.