Scandale à la CBAO : Un informaticien pompe un demi-milliard sur les comptes des clients

Un informaticien du nom de Georges Félix Bidi, par des manœuvres techniques, a réussi à infiltrer le système informatique de la banque pour faire des opérations sur les comptes des différents clients de la Cbao établis au Sénégal et dans plusieurs pays de l’Afrique de l’Ouest. Le préjudice est évalué pour le moment à 500 millions de F CFA. Et selon « EnQuête » qui cite « www.mediaspost.com », le montant aurait pu être beaucoup plus important si la supercherie n’avait pas été découverte à temps par le service d’audit de la Cbao, lequel a réussi à mettre la main sur le faussaire avant de le conduire à la sûreté urbaine de Dakar où il est actuellement en garde à vue. Même la source ne veut pas trop s’avancer sur l’identité de M. Bidi pour les besoins de l’enquête, des experts pensent qu’il est fort probable que le mis en cause soit un agent de la banque car, notent-ils, il faut être à l’intérieur pour arriver à ce niveau de manipulation. Reste à savoir si les comptes des clients de la Cbao sont bien sécurisés. En tout cas, depuis ce scandale, un véritable malaise s’est installé au sein de la banque marocaine.