"Scandale", "honteux", "lamentable": le renvoi de Ranieri indigne tout le monde

"Un scandale", "une honte", "lamentable", "Leicester mériterait de descendre": difficile de trouver une réaction positive au limogeage de Claudio Ranieri par Leicester. Neuf mois après avoir offert le titre de champion d'Angleterre à ce petit club anglais, l'entraîneur italien a donc été prié de s'en aller.



Le premier à réagir a été Gary Lineker. L'ancien international anglais, supporter des Foxes, a exprimé tout son dégoût sur Twitter. "Après tout ce que Claudio Ranieri a fait pour Leicester City, le virer maintenant est inexpliquable, impardonnable et terriblement triste", a-t-il écrit.



Ranieri a pu aussi compter sur le soutien de José Mourinho, chose plutôt rare. Sur Instagram, l'entraîneur de Manchester United a rendu un bel hommage à son confrère. "Champion d'Angleterre et manager FIFA de l'année. Viré. C'est le nouveau football Claudio. Garde le sourire, ami. Personne ne pourra effacer l'histoire que tu as écrit."