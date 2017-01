Santé : Le SAMU en grève

Les travailleurs du Samu municipal de Grand Yoff ont observé hier un sit-in devant le hall du centre de santé pour exiger le paiement de leurs salaires. A la date du 25janvier, ils n’ont toujours pas perçu leurs salaires de fin de décembre. Pour ces travailleurs, « il est inacceptable que des travailleurs restent encore sans salaire dans un pays où on parle d’émergence et autres slogans pompeux » de l’avis d’Alphouseyni Camara, coordinateur du Sudtum et porte-parole du jour, « c’est à la limite honteux pour les autorités, aussi bien de Grand Yoff à savoir son maire qui ne peut payer les salaires , que le président Macky Sall pour son acte 3 désastreux ». les grévistes promettent de tenir un autre sit-in à la mairie de Grand Yoff.



La Tribune