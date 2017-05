Sanofi se ligue avec le ministère de la santé et de l’action sociale pour surmonter les challenges diabétiques au Sénégal

En tant que partenaire du parcours de santé, Sanofi a pour objectif de faciliter le diagnostic, la prise en charge, le suivi et l’éducation des patients atteints de diabète et/ou d’hypertension artérielle.

Depuis 2011, Sanofi a permis le fonctionnement de 7 cliniques du diabète et de l’hypertension artérielle et l’équipement de 12 centres satellites listés par le ministère de la santé et de l’action sociale. En plus des actions, Sanofi soutient les centres de santé disposant les cliniques du diabète et de l’hypertension artérielle au Sénégal…