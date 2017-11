Sandiara : Le fils du chef de village de Soussane poignarde à mort son copain

Les habitants du village de Soussane, situé dans la commune de Sandiara (Mbour) ont passé une journée mouvementée, mardi dernier. Suite à une bagarre opposant le fils du chef de village Ngor Ngom et son ami Niokhobaye Diouf, ce dernier a été poignardé à mort. Les deux jeunes ont eu une vive altercation alors qu’ils étaient au champ pour la moisson. Ils se sont donnés par la suite rendez vous dans un lieu un peu éloigné de la foule pour régler leurs comptes. C’est ainsi que Ngor Ngom a sorti un couteau de son fourreau pour le planter au niveau du cou de Niokhobaye. Celui-ci tombe, en gisant dans une mare de sang. Pris de panique, Ngor Ngom prend la fuite avant d’être arrêté plus tard par les éléments de la brigade de la gendarmerie de Mbour et placé en garde en vue en attendant son déferrement auprès du procureur.