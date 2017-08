Sanction infligée à l'Uso : Les précisions du Pdt de la Commission de discipline de la Lsfp

Le Président de la Commission de discipline de la Ligue sénégalaise de football professionnel (Lsfp), qui avait statué sur le drame de Demba Diop, a tenu à faire quelques précisions en lien avec la sanction infligée à l'Us Ouakam.

Si l'on en croit Me Baboucar Cissé, la sanction disciplinaire appliquée à l'Us Ouakam est motivée en droit et en fait. Et, les Ouakamois sur qui pèsent la sanction ont le droit de faire appel au niveau de la commission des recours de la Fédération Sénégalaise de football (Fsf), selon toujours Me Cissé. Entretien...