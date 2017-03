Samsung va reconditionner ses Galaxy Note 7 qui explosaient

Le fiasco du Galaxy Note 7 représente l'une des pires déconvenues pour le mastodonte sud-coréen, premier fabricant mondial de smartphones. Il avait été contraint en septembre dernier d'ordonner un rappel planétaire de 2,5 millions de Note 7 après que plusieurs d'entre eux eurent explosé ou pris feu.



Samsung avait alors mis en cause la batterie et fini par renoncer complètement en octobre à la production de cet appareil qui devait concurrencer l'iPhone 7 d'Apple, quand les nouveaux Note 7 ont pris feu à leur tour. Ils sont depuis interdits à bord des avions presque partout dans le monde.



Recyclage



Le groupe électronique souhaite désormais les remettre sur le circuit sous forme de "téléphones reconditionnés ou téléphones de location". Ces appareils seront "recyclés et adaptés d'une manière favorable à l'environnement", notamment en récupérant tous les éléments possibles, explique l'entreprise dans un communiqué.



Pour déterminer quels smartphones pourront être reconditionnés, Samsung affirme qu'il consultera les autorités de régulation et "prendra en considération la demande locale".



La date de mise sur le marché de ces premiers téléphones reconditionnés reste à déterminer, souligne Samsung.