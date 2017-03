Samsung a dévoilé son nouveau Galaxy S8

De nombreux détails techniques du Galaxy S8 avaient déjà filtré sur internet ces dernières semaines. Le téléphone aura ainsi des bords arrondis et un écran sans bords, plus grand et qui n'est plus doté du moindre bouton sur sa face avant. Le capteur d'empreinte se trouve désormais sur l'arrière de l'appareil, tout comme un appareil photo très performant. Celui situé à l'avant a, quant à lui, été sensiblement amélioré afin de rendre les selfies encore meilleurs.



Reconnaissance faciale



Pour le reste, le Galaxy S8 est doté d'un scanner de l'iris et d'une reconnaissance faciale très pratique pour déverrouiller le smartphone et qui est en outre une première pour Samsung.



Sur le marché belge le 28 avril



L'appareil, d'une mémoire de 64GB et disponible dans trois couleurs différentes, arrivera sur le marché belge le 28 avril, soit quelques jours après les Etats-Unis et la Corée du Sud. La version classique (5,8 pouces) coûtera 799 euros tandis que la version '+', un peu plus grande (6,2 pouces), reviendra quant à elle à 899 euros. Les plus pressés, qui pré-réserveront le téléphone, pourront déjà l'avoir en main dès le 20 avril.



Samsung avait été forcé en octobre d'arrêter la production de son produit phare, le Galaxy Note 7, après que plusieurs appareils eurent explosé ou pris feu. Mettant les batteries en cause, Samsung avait dû rappeler plus de trois millions d'appareils et présenter ses excuses aux consommateurs.