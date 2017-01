Samba Bathily, député Rewmi : « Le Président pendant 27 minutes nous a servi du réchauffé… »

Le coordinateur départemental de Rewmi Pikine, Samba Bathily, invité du plateau spécial de Dakaractu, a trouvé le discours de nouvel an du Président Sall de «déjà vu ». Pire il se dit déçu de ce discours.

« Le sénégalais ont écouté le Président pendant 27 minutes et on a eu du réchauffé. On s’attendait à ce qu’il nous parle des difficultés de l’emploi des jeunes, de l'habitat social, des problèmes de l’éducation. Les sénégalais sont inquiets, on a eu des contextes creux et pompeux, mais les sénégalais voient leur situation sociale se dégrader. Il n’a pas de solution par rapport aux sénégalais à l’intérieur du pays, cependant, pour l’insécurité et la situation sociale des jeunes, on attend encore ».



« Je suis très déçu du discours du Président de la République »