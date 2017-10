Salon de l’orientation, de la formation et de l’emploi 2017 : Pour un accès équitable et une meilleure orientation de tous

Le Grand Théâtre de Dakar abrite le salon Formation et 1er Emploi –Dakar 2017, le 17 et 18 octobre.



Organisé par l’ambassade de France au Sénégal , campus France , l’Institut Français et l’Agence nationale pour la promotion de l’emploi des jeunes, ce salon va offrir aux lycéens, étudiants et aux jeunes en phase d’insertion professionnelle, une opportunité unique de rencontrer des établissements d’enseignement supérieur sénégalais et français, des conseillers d’orientation et des entreprises et organisations professionnelles pour une meilleure orientation de tous . Le dit salon a vu la partition du ministre de l’enseignement supérieur Mary Tew Niane qui a magnifié son importance car pour lui, il concrétise la volonté du président Sall qui souhaite améliorer l’environnement des affaires et surtout l’éducation.