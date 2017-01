Salaires du mois de Décembre impayés : Le SAES invite ses membres à un débrayage ce lundi

La coordination SAES de l’UCAD dénonce les salaires du mois de décembre des personnels de l’Université qui ne sont pas encore payés. Aussi invite t’elle ses militants à observer un débrayage le lundi 09 janvier 2017 à partir de 9 heures, avec un arrêt de travail toute la journée et une Assemblée générale de Campus à 10 heures à l’Amphi 5 de la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques.

« Tous les autres fonctionnaires et agents de l’Etat ont perçu leur salaire avant même la fin du mois de décembre, pour faire face aux nombreuses charges relatives aux fêtes de fin d’année regrette le SAES qui constate un retard et un dysfonctionnement dans le paiement des sommes dues : rappel indiciaire, rappel prime d’encadrement, rappel avancement interne, rappel avancement Cames.

La coordination SAES de l’UCAD note par ailleurs « que l’accord sur la retraite n’a connu aucune avancée malgré toutes les actions entreprises par le Bureau national du SAES ».

La Coordination SAES de l’UCAD réaffirme fortement sa requête pour un traitement équitable de tous les travailleurs surtout dans le paiement des revenus.