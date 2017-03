Saint-Louis étrenne de nouveaux ouvrages hydrauliques

Après avoir lancé les travaux du programme d’assainissement des 10 villes à Louga et celui de la troisième phase du volet hydraulique à Nguefatt, le président de la République a fait cap sur Saint-Louis. A la vieille ville, le chef de l’Etat a inauguré au moins 04 ouvrages hydrauliques dans le cadre du programme Eau potable et assainissement du millénaire (EPAM)s.En présence de son ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, des Directeurs de la Sones et de la Sénégalaise des eaux (Sde), Macky Sall a livré aux populations de Saint-Louis le château d’eau de Leybar, dans la commune de Gandon.Placé au cœur de la cérémonie d’inauguration, rappelons que ledit château a reçu un financement de la banque européenne d’investissement d’un montant de 16 millions d’euros. Ont été capitales les contributions de l’Union européenne, de l’agence française de développement et de la banque ouest-africaine de développement (BOAD) pour un coût global de 60 millions d’euros, soit 39 milliards FCFA.Le château d’eau doit soulager les populations des zones périphériques de Saint-Louis dans leurs besoins en eau potable avec une capacité de stockage de 1500 m3 et de 30 mètres de hauteur. Ce château d’eau est alimenté par la station de traitement de Khor, via une conduite de 7,7 km.La réception de ces infrastructures hydrauliques a été bien accueillie par les bénéficiaires au nom desquels le maire de Gandon a adressé ses remerciements à Macky Sall. Mieux, Khoudia Mbaye a désigné le président de la République, citoyen d’honneur de la commune de Gandon.De son côté, le président de la République s’est félicité de la réalisation de la réception de ces ouvrages hydrauliques, lesquels, à l’en croire, participeront à réparer une injustice longtemps vécue par les couches défavorisées. Dans le même sillage, Macky Sall a rappelé que l’accès à l’eau est l’une des priorités du Plan Sénégal émergent. Visiblement satisfait, le chef de l’exécutif sénégalais a ajouté que « mon gouvernement est en train de relever le défi de la disponibilité de l’eau potable ». Pour terminer, le président a promis de pérenniser son action dans le sens de doter les populations de Saint-Louis d’ouvrages hydrauliques de qualité.Envoyés spéciaux