Saint-Louis Jazz : Un couple surpris en pleins ébats sur la berge du fleuve

Ks 25 ans, boutiquier et MD âgée entre 17 et 18 ans, tous les deux domiciliés à Louga, se sont rendus à Saint Louis pour, disent-ils profiter des mélodies et du spectacle du festival du Jazz de Saint Louis. Ils ont été surpris en tenue d’Eve au niveau de la berge du fleuve et embarqués par la Police. Ils étaient en pleins ébats. Ils seront conduits devant le Procureur aujourd’hui pour outrage aux bonnes mœurs. Le jeune homme selon « l’As », va en plus comparaître pour détournement de deniers publics...