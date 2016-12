Saint-Louis : Cinq gaillards violent et séquestrent une fille de 17 ans

Dans la nuit du 22 au 23 décembre, R Léye 17 ans a été kidnappée, séquestrée et violée tour à tour par cinq individus à Saint Louis. Trois d’entre eux ont été interpellés hier par le commissaire de ladite ville informe « l’as ». De sa déposition, il ressort qu’elle a pris un taxi immatriculé SL 6786. A peine la voiture a-t-elle démarré que le chauffeur a fait mine d’être interpellé par individu qui est entré furtivement dans le véhicule. Il pointe une arme en direction de ce dernier et lui donne l’ordre de rouler dans un endroit désert. En cours de route il fait monter trois autres personnes. Une fois dans une maison abandonnée ils se relayent sur elle toute la nuit. Trois suspects ont été alpagués hier dont le taximen Mor Thiam 27 ans. Les deux autres sont Amad ou Makhtar Ndao, 24 ans, cordonnier et Cherif Thiam, 29 ans menuisier. Les deux autres violeurs sont activement recherchés.