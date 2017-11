Saër Seck : "Avec le Mondial qui démarre le 14 juin, il est recommandé de terminer l’ensemble de nos compétitions avant..."

A la veille du démarrage du championnat (Ligue 1 et 2), le président de la Ligue sénégalaise de football professionnel (Lsfp) est revenu sur la programmation des matches à quelques sept mois de la Coupe du monde.



Si l’on en croit Saër Seck, la saison 2017-2018 va se dérouler non stop les week-ends. Mot d’ordre : terminer avant le coup d’envoi du Mondial Russe. "La question de la programmation est très importante cette saison. Avec le Mondial qui démarre le 14 juin, il est recommandé de terminer l’ensemble de nos compétitions avant le démarrage de la Coupe du monde. Le championnat va se dérouler non stop les week-ends. Donc, il n’y aura pas de trêve. Nous allons disputer les mercredis les autres compétitions comme la Coupe de la Ligue et la Coupe du Sénégal", a annoncé le e président de la Ligue sénégalaise de football professionnel (Lsfp).