Sadio Mané quittera la Tanière des Lions demain, direction Nigéria

Sadio Mané saura si oui ou non, il a été plébiscité par ses pairs comme meilleur joueur africain demain au Nigéria. Là-bas, se tiendra la cérémonie de remise des trophées de la Confédération africaine de football (CAF).



Le joueur de Liverpool, présentement en sélection avec le Sénégal, a des chances d’être le Ballon d’or au vue de son année riche en bonnes performances. Mais devant lui, se dressent deux autres monstres du football africain à savoir Pierre E. Aubameyang, le gabonais du Borussia Dortmund et Riyad Mahrez, l’algérien évoluant à Leicester.



Beaucoup d’observateurs voit en Pierre Aubame, le favori de ce titre mais espérons juste que le début de saison en fanfare de l’ancien du Fc Metz, Sadio Mané, puisse plaider en sa faveur. Cette distinction s’il venait à l’obtenir lui permettrait surement de survoler la CAN.



wiwsport