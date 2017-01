Sadio Mané, milieu de terrain : « Le plus important c’est de gagner! »

Le plus important c’était de gagner et on l’a fait. On est vraiment content, on a pas mal de choses à améliorer et on le fera. Et on va essayer de préparer les prochaines sorties au mieux. Tous les matches se valent dans cette CAN, ils sont tous décisifs, mais on va les prendre un par un et les gagner. Le mot favori n’existe pas dans cette CAN. Dans notre tête le plus important c’est de respecter tous les adversaires. On avait une belle équipe Tunisienne qui était bien dans son match.