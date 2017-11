Sadio Mané et Keita Baldé nominés pour le titre de meilleur footballeur africain de l’année 2017

Les attaquants sénégalais Keita Baldé (AS Monaco, France) et Sadio Mané (Liverpool, Angleterre) ont été nominés pour le titre de meilleur footballeur africain de l’année 2017, annonce la Confédération africaine de football (CAF) sur son site officiel.



L’instance dirigeante du football africain a dévoilé ce mercredi la liste des trente footballeurs sélectionnés pour le titre de Joueur Africain de l’année. Le meilleur footballeur africain 2017 sera connu le 4 janvier prochain lors d’une soirée de gala à Accra (Ghana)



Quart de finaliste de la CAN 2017 avec le Sénégal, les deux footballeurs ont fait partie de meilleurs joueurs de leurs clubs lors de la saison dernière. Si Mané est resté à Liverpool, Baldé a été transféré à l’AS Monaco où il commence à devenir un pion important dans le dispositif du technicien portugais Léonardo Jardim.



Sadio Mané était présent dans le top africain en 2016. Parmi le top 30 africain publié ce mercredi par la CAF, on note la présence du Gabonais, Pierre Emerick Aubameyang Ballon d’or 2016, du meilleur joueur de la CAN, le Camerounais Christian Bassogog, mais aussi de l’Egyptien, Mohamed Salah finaliste avec les Pharaons d’Egypte.



Salah qui a rejoint les Reds est la nouvelle tête de gondole des Pharaons qui ont obtenu leur retour en Coupe du monde après être resté 27 ans sans prendre part à la grande fête du football mondial.



Sur cette liste des nominés, on note les absences des défenseurs sénégalais, Kalidou Koulibaly (Naples), considéré comme l’un des meilleurs spécialistes à son poste et de Kara Mbodj (Anderlecht), champion de Belgique et sélectionné dans l’équipe type de la CAN 2017.



La CAF qui a publié une autre liste de 30 joueurs évoluant sur le continent, a informé que les vainqueurs seront connus après diverses phases de votes impliquant les sélectionneurs nationaux ou les directeurs techniques nationaux des 54 fédérations membres.



Mais aussi des membres de la Commission technique et du développement technique, un panel d’experts médias auront aussi leur mot à dire dans le processus électoral.